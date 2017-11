„On inimesi, kellel on karisma, ja on inimesi, kellel ei ole. See on sarm. See ei ole õpitav. Kõike muud võib õppida. Üks inimene tuleb tuppa – ainult teda vaatamegi, isegi kuulama pole jõudnud veel hakata. Inimesel on midagi, millega ta haarab kogu publiku. Teine tuleb tuppa, ja üldse ei huvita,“ selgitab täna, 4. novembril oma 65. sünnipäeva tähistav teatridiiva Anne Paluver, miks mõnel näitlejal piisab vaid lavale astuda, kui juba elavad pealtvaatajad talle südamest kaasa. Ehkki Anne jääb hommikusöögil bravuuritar Anu Saagimiga enesest kõneldes tagasihoidlikuks, on selge, et ka temal on just selline karisma olemas.

"Hommikusöök staariga" restoranis Goodwin - Anne Paluver, Anu Saagim ja Anne talendi suur austaja otse Viru tänavalt

„Me käisime kunagi aastaid tagasi Ago-Endrik Kerge ja Elle Kulliga Leedus,“ meenutab Anne üht lugu, mis on tema sõnul hea näide selle kohta, kas inimesel jagub sarmi või mitte. „Tegime kuskil vahepeatuse ja seal oli Moskva tsirkus. Mõtlesime, et lähme vaatama. Istusin täitsa esireas. Seal olid klounid: üks kloun ja siis sihuke paar... ma ei ole tsirkuses töötanud, ma ei tea, kuidas neid täpselt nimetatakse. Ühesõnaga, need kaks noort klouni esitasid sketšimoodi kava, niimoodi omavahel, ja siis oli üks vana kloun.

See vana kloun tegi midagi ära – tundus, et ta on ikka vanem mees, raudselt viiekümnene – ja kohe pärast seda tulid need noored peale. Tohutu dialoog. Aga see vana kloun ... tavaliselt on nii, et kui üks lõpetab, siis see läheb ära, aga tema ei läinud ära, vaid jäi nende noorte klounide taha seisma, seljaga publiku poole. Korraks vaatasin, mida need noored klounid räägivad: see oli nii tapvalt igav, aga nad olid nii üliagarad, nii entusiastlikud. Võib olla jube suur tahtmine, aga kui ei ole antud, siis annaks jumal, et keegi tuleks ja ütleks: „Kuule, ole inimene, tule ära sealt!“ Terve selle aja, kui nemad seal taidlesid, ma vaatasin ainult, mis asja see vana kloun teeb seal. Ta ei teinud mitte midagi, ta lihtsalt seisis seljaga. Terve selle numbri, ma lihtsalt passisin selle vanamehe selga, sest see oli nii huvitav. Nii lihtne see ongi.“