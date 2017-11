Saates „Nädalalõpp Kanal 2-ga“ olid teiste seas külalisteks toiduspetsialist ja restoranipidaja Evelin Ilves koos elu- ja ärikaaslase, muusik Siim Rikkeriga.

Paar rääkis sellest, kuidas nad Hiiumaal kodurestorani pidasid.

„Näe ellu jäime,“ kirjeldas Evelin ärisuve. „Vahepeal oli selline tunne, et enda nimi läks ka meelest ära. Ma arvan, et Hiiumaal ongi see hooaeg kaks kuud või natuke vähem. Ja sellest kahest kuust viis nädalat möödus meie jaoks niimoodi, et me jooksime 16 tundi päevas, see tähendab seda, et ma ei joo vett, pissile ei lähe, sõpradega ei räägi, sõbrad tulevad sööma ja lähevad ära. Ja ülejäänud aja sa mõtled, planeerid, kust sa midagi saad, sest saare peal on kõik hoopis keerulisem.“ Evelin Ilves tõi võrdluseks aja, mil ta töötas arstiteaduskonna tudengina laste reanimatsioonis, kus tegi mõnikord 36tunniseid valveid.

Siim Rikker tõi kuuldavale laululoo lõõtsa saatel ning rääkis lõõtsast, mis valmis sõprade abil tema enese kätetööna. Märkimist väärib see, et pillile lisab rõõmsat välimust Evelin Ilvese seelikusiil.