„Väga kirkaid kujusid siin enam pole, sest tänapäeva ravimid on tõhusad ja hoiavad häiret parema kontrolli all. Inimene jääb iseendaks,“ ütleb Viljandi haigla psühhiaatrikliiniku ülemarst Madis Parksepp, kelle juhitavas Jämejala raviasutuses on omal ajal viibinud tõelise president Konstantin Pätsi kõrval veel teisigi prominentseid patsiente.

Jämejala psühhiaatrikliiniku sundravi osakonnas viibis väidetavalt lühikest aega Eesti vabariigi president Konstantin Päts – päris tõeline siis –, kuni ta mujale toimetati. Isehakanud presidente on raviasutuses olnud rohkemgi. „Siin oli üks Riia president ja olen kohtunud ka Ameerika riigipeaga, aga tema oli Tartus,“ meenutab Parksepp. „Huvitaval kombel ongi meie kandis rohkem presidente, kuningaid kohtab harva.“