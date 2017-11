Neljapäeva hilisõhtul tulnud teade, et laupäevaks on ebaturvalised ID-kaartide sertifikaadid peatatud, tõi politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunktidesse palju saginat. Eilne hommik Tallinnas Tammsaare teenindusbüroos algas ussina uksest välja vonkleva järjekorraga. Mõni tund pärast büroo avamist, on saba lühem ja järjekorranumbri saamiseks seisab rivis 30 inimest, kuid numbri saamine tähendab uude, enam kui sajast ootajast koosnevasse järjekorda pääsemist. „Käin kogu aeg vaatamas, ega minu number ole veel kätte jõudnud,“ ütleb Mare, et tuli teeninduspunkti juba üle tunni aja tagasi ja tuulutab end vahepeal väljas. “Proovisin kolm päeva kauguuendada, aga see ei õnnestunud. Pidin siia tulema. Muud ei jää üle!“ laiutab ta naeratades käsi. Ilma ID-kaardita võiks tema firma uksed kinni panna: „Mu töö sõltub sellest – maksuamet, pangad, lepingud ja muud asjad.“ Paljud väljaskäijad ei tulegi tagasi. Sellele vaatamata on ootesaalis nii palju rahvast, et enamik seisab püsti.

Ljudmillal on täna töölt vaba päev ning kuigi ta pole ID-kaardi PIN-koode kunagi kasutanud, on ta otsustanud siiski igaks juhuks sertifikaati uuendama tulla. „Natukene ootan, ja kõik saab korda,“ on ta optimistlik.

Ligi 120pealist ootajate seltskonda nähes heitub aga advokaat, kel pole järjekorras seismiseks piisavalt aega. Ta teab, et ei pääse laupäevast toimikutele ligi ja kiirustab tagasi tööle, et võtta maksimumi veel viimastest allesjäänud tundidest. Temalgi ei õnnestunud kauguuendamine. Kuni pühapäevani saavad oma sertifikaati kauguuendada vaid need, kel on ID-kaart hädavajalik töövahend. „Kauguuendamisel on selline filter, kuhu me suuname dokumendinumbrid. Sinna lähevad need, kes kasutavad ID-kaarti kõige aktiivsemalt,“ selgitab PPA pressiesindaja Olja Kivistik. Et ükski retsept ei jääks välja kirjutamata, avab PPA viie suurhaigla juures ajutised teeninduspunktid, mis aitavad arste ja õdesid laupäeval-pühapäeval kella 10–15. Turvariskiga ID-kaarte on ligi 800 000. Eile kella 16 seisuga oli neist uuendatud 62 000. SAMMHAAVAL: kuidas käituda ID-kaardi kriisi puhul? Gerly Mägi 1) Kontrolli, kas sinu dokument on turvariskiga. Sisesta ID-kaardi number PPA kodulehele: www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll. Kui ekraanile tuleb kiri „Dokument numbriga XXX ei ole turvariskiga ja selle sertifikaate ei ole vaja uuendada“, on paanika sinu jaoks lõppenud. 2) Kui sinu dokument on turvariskiga, mõtle, kas sul on vaja pangaülekande ja digiallkirjastamise teenust. Kui kasutad ID-kaardi PIN-koode harva või üldse mitte, võid uuendustega oodata. Turvariskiga kaart kehtib edasi isikut tõendava dokumendina. Samuti saab seda kasutada digiretseptiga ravimi ostmiseks apteegis ja kliendikaardina. 3) Kas kasutad mobiil-IDd või smart-IDd? Mobiil-ID abil saad anda digiallkirju ja teha pangaülekandeid. Kui kasutad smart-IDd, jääb sulle pangaülekannete tegemise võimalus, kuid digiallkirjastada sellega ei saa. 4) Kui vajad pangaülekande ja digiallkirjastamise teenust, ent ei kasuta mobiil-IDd või smart-IDd, oota esmaspäevani! Kuni pühapäeva õhtuni saavad oma ID-kaarti kauguuendada meditsiini-, kohtu-, pääste- ja julgeolekuvaldkonnas töötavad inimesed. Samuti need, kes on viimase kolme kuu jooksul andnud digiallkirja vähemalt sajal korral. 5) Kui sa ei saa kauguuendada... ...tuleb pöörduda PPA teenindusse. Kuid ole valmis, et oodata tuleb kaua. Kas praak ID-kaardi eest saab riigilõivu tagasi küsida? Maarit Stepanov Kui poest ostetakse katkised kingad, asendatakse need uutega või makstakse raha tagasi. Kas sama võiks kehtida ka turvaaukudega ID-kaardi puhul?