Eeva võttis ennast kokku ja läks olukorda klaarima. „Vanamemmele, kes oli roolis, oli juba blankett kätte surutud. Ma ütlesin talle, et ära mingil juhul kuskile allkirja anna. Memm ütles: „Mul ei ole üldse sularaha.“ Vastasin, et ei tohigi anda, see on pettus. Ütlesin, et ma panen autoukse kinni ja teie sõitke kohe minema.“

Lääne-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Erkko Piirimäe sõnul on politseil tulnud selliste juhtumitega tegelda varemgi. „Oluline on teada, et annetuse ehk raha küsimine/kerjamine oma olemuselt ei ole keelatud, kui sellega ei rikuta avalikku korda. See, kas avalik kord on rikutud või kellegi turvatunne häiritud, sõltub paljuski erinevatest asjaoludest ning inimeste enda tunnetusest,“ selgitab Piirimägi. „Kerjamise puhul on sisuliselt tegemist võõrale inimesele enda isikliku raha andmisega ning selleks kohustust ei ole. Sama kehtib ka annetuskampaaniate kohta, kus raha antakse vabatahtlikkuse alusel. Kuna avalikud kampaaniad on kontrollitud, siis raha väärkasutuse risk on samuti viidud miinimumini. Kuid kui tekib kahtlus, et annetuse küsijale antav raha ei lähe küsitud eesmärgi nimel, siis on targem loobuda.“

Piirimägi soovitab olla tähelepanelik oma isiklike asjade suhtes, kui keegi üritab tänaval inimest eksitada või tema valvsust hajutada. „Ka taskuvargad kasutavad tihtipeale skeemi, et inimese tähelepanu mõne küsimusega hajutada ning samal ajal taskust või kotist mõni ese kaasa haarata.“ Piirimägi soovitab kahtlasest rahaküsimisest politseile teada anda ning võimalusel pildistada rahaküsijaid ja nende sõiduki numbrit.