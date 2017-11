Venemaal tuli täna müügile nutitelefon iPhone X, mille omandamiseks moodustasid ostjad poeuste taha pika järjekorrad.

Moskvas otsustas grupp inimesi korraldada katse ja saatis nutitelefoni sabas ootavate noormeeste sekka kiusaja – seksika daami, kes pakkus, et mõni neist talle suuseksi eest nutitelefoni loovutab, sest raha tal ei ole.

Ettepanek oli ahvatlev ning huvilisi palju. Päris mitmed alustasid läbirääkimisi, et tehingut täpsustada, vahendas Vecherka veebiväljaannet Life ja HYPE. Tegelikult kavatses Apple’i tehnika austajanna kontrollida, kas noormehed on nõus loovutama nutitelefoni mineti eest väites, et annab selle tehnikavidina eest kas-või hinge seest.