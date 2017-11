Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

Tainas

nisujahu 5 dl

riivitud juust 2 dl

või 200 g

külm vesi 5 spl

Täidis

suur porru (~200 g) 1 tk

puhastatud kõrvits 700 g

või 3 spl

mesi 1 spl

vahemere ürdisegu 1 spl

sool, must pipar

muna 6 tk

piim 6 dl

riivitud juust 3 dl

pehme kitsejuust 100 g

1. Tükelda külm või jahu sisse ja haki puruseks massiks. Lisa riivitud juust ja külm vesi ning sega tainaks. Pane tainas kilesse mähituna täidise valmistamise ajaks külmkappi.

2. Poolita porru, puhasta ja lõika viiludeks. Riivi kõrvits jämeda riiviga. Hauta porru ja kõrvits võis pehmeks. Hautamise ajal ära hoia kastrulil kaant peal, nii saab liigne vedelik aurustuda. Maitsesta segu mee, ürdisegu, soola ja pipraga ning tõsta jahtuma.

4. Klopi munad kergelt lahti ning lisa piim ja riivitud juust.

5. Suru tainas suurema pirukavormi (25x35 cm) põhja ja äärtele ning torka kahvliga auklikuks.

6. Eelküpseta pirukapõhja 225-kraadise ahju keskosas 10 minutit.

7. Siis jaga vormi porru-kõrvitsahautis, tükelda peale kitsejuust ja vala üle munapiimaga.

8. Küpseta 200-kraadises ahjus veel umbes 45 minutit. Serveeri ahjusoojalt.

Nipid ja soovitused:

Mee ja Vahemere ürtidega maitsestatud porru-kõrvitsahautisesse sobib pisut mõrkjat kitsejuustu väga hästi. Seda on siin just parasjagu, nii et pirukat söövad nii kitsejuustu nautijad kui sellest eemalehoidjad. Paku kõrvale lihapalle või praelõike ja sidrunimahlaga maitsestatud värsket rohelist salatit.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare