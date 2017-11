Kolmapäeval laekus Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile järjekordne kaebus Lasnamäel Anni tänaval asuva maja aknast prügi välja loopiva mehe peale. Sel korral riivasid valvsa kaaskodaniku silma kaheksanda korruse aknast välja lennutatud mööbliesemed ja korteri siseuks. Mupo piirkonnatöö inspektor käis kaebust kohalpeal kontrollimas ja vestles korteriühistu juhiga, kelle sõnul on prügiloopijaks vaimselt ebastabiilse inimesega, Mees olevat psühhiaatriahaiglas arvel ning tema kontakti saada polevat kerge. Majaelanikud on korteriühistu juhi väitel ära hirmutatud, sest aeg-ajalt korduvatel kriisiperioodidel muutuvat tülika naabri käitumine ettearvamatuks. Lühimat teed liigsest varast vabanemiseks on ebastabiilne naaber kasutanud varemgi. Siis maandunud majaesisele kõnniteele ja kukerpuupõõsastega kaunistatud muruplatsile kasutuks muutunud köögitehnika. Valvas naaber: „Ennäe imet, juba tükk aega pole midagi aknast alla visatud!“ (Teet Malsroos) Naabriga kimpus korteriühistu on ohtliku ala piiranud punakollase hoiatava lindi ja pooliku harjavarre külge sildiga „Ohutsoon, lendab mööblit!“ Kui mõni uudishimulik lasnamäelane kavatseb sügisilmast räsitud hoiatust lugema hakata, pole tal ilmselt aimugi, et just neil sekunditel võib tema elu juuksekarva otsas rippuda.

Mupo on soovitanud korteriühistul politseisse pöörduda, sest oht keskkonnale ja inimestele tundub olema pehmelt öeldes reaalne.

Reede keskpäeval on majaesine kenasti puhas, kuid piirdelint ja kilesse pakendatud hoiatus annavad tunnistust, et oht linnaosa elanike ja külaliste elule ja tervisele pole veel kaugeltki möödas. Kaheksanda korruse korteri aken on ähvardavalt paokil. Paar korrust allpool asuva korteri elutoa aknast kiikab murelik vanamemm suunas, kust midagi rasket võib taas sadama hakata. „Ohtlik olukord pole meie teada lahenenud,“ ütleb reedel mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Sama päeva hommikul on Anni tänava maja elanike mure jutuks olnud ka mupo koosolekul. Linnavalvurid on nõutud: kui ikka ohtlikult käituv mees vabatahtlikult arsti poole pöörduda ei soovi, polegi ilmselt midagi teha. Tulekski ehk oodata, kuni kogu tema maine vara on õnnelikult maja ette maandunud ja loota kogu hingest, et see lendav kodusisustus mõne juhusliku mööduja eluküünalt ei kustuta. Korteriühistu juhatuse liige Jevgeni tunnistab Õhtulehele, et haige naabriga tekkinud probleem on tõepoolest naljast kaugel. „Varem jättis ta täiesti adekvaatse mehe mulje,“ lausub Jevgeni. „Nüüd on aga tõsiselt muutunud. Ta elab üksi ning tema emalt kuulsin, et häda võib olla selles, et haige mees jätab rohud õigeaegselt võtmata.“