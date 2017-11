„Maaeluministeeriumis kuuleb rohkem sõna „toit“, aga vähem sõna „kultuur“. Kultuuriministeeriumis kuuleb palju sõna „kultuur“, aga vähem sõna „toit“. Toidukultuur justkui kultuuriministeeriumi kompetentsi ei kuulugi, aga odaviskamine kuulub. No kui paljud meist viskavad iga päev oda? Mõned üksikud. Aga sööme kõik kolm-neli korda päevas,“ muigab Dimitri Demjanov, tippkokk ja eesti restoranikultuuri vardja. Ning kiidab kohe otsa, et tegelikult on riik meie toidukultuuri tutvustamiseks palju teinud, aga tööd jagub veel küll ja küll.

Andestust, ma valisin teie restorani Gloriasse tulekuks küll oma kõige parema pintsaku, aga alla jäi ikka T-särk.

Seletuskiri, palun: kuidas nii saab liikuda – T-särgis! Kuulge, Gloriasse tullakse ikka nii: valge pintsak, valged dändikingad, kikilips.