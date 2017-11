Tundmatu mees viskab Toompeal seistes puhtaid paberilehti laiali. Avaliku korra rikkumise eest võetakse mees kinni ja viiakse politseisse.

"Mida sa, kurat, teed?" küsib politsei.

"Kuidas mida?! Loobin paberilehti. Lendlehti!"

"Mis kuradi lendlehed need on? Seal pole ju midagi kirjas?!"

"Mida ma peaks kirjutama? Niigi on kõik selge!"