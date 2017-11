Rahvusvahelisel võistlusel osalemine on osa Küberolümpia projektist, millega toetatakse küberkaitse alast teavitustööd ja noorte talentide leidmist. Küberolümpia idee autor, ellukutsuja ja suurtoetaja on kaitseministeerium. Peaauhinda ehk sõitu võistlusele European Cyber Security Challenge 2017 toetas Eesti Interneti SA.Täname ka kõiki teisi toetajaid, kelle abi meeskonna harimisele on olnud hindamatu!