On tuhandeid erinevaid soove ja ootusi, mistõttu tasub teada viit kõige tõenäolisemat. Neid katsetades saad oma mehe kohta tõe ja need õiged nipid ja trikid teada.

Mõnele meeldib voodis domineeriv naine, teine tahab ise naist juhtida, kirjutab Your Tango.

Kui tahad tõsiselt panustada oma armuelusse, siis pead õppima, kuidas oma meest üles kütta. Ainus mure on selles, et iga mehe puhul toimivad täiesti erinevad nõksud.

On erinevaid viise, kuidas rääkida ropult ja seksikalt. Oleneb, et kuidas end mugavalt tunned, mis sobib mehele. Aga sisuliselt tähendab see kõiksuguste veidrate, seksikate, natuke räpaste ja roppude sõnade kasutamist.

2. Oraalseks

Siin pole palju sõnu vajagi, sest mehed suisa jumaldavad oraalseksi. Paljud mehed võibolla eelistaks seda isegi vahekorrale.

3. Ütle talle, mis sulle meeldib

Räägi, ütle ja näita oma mehele, mis sulle voodis meeldib. Mida ta peaks tegema ja kuidas. Kas sulle meeldivad kindlad poosid? Kirjelda kõike võimalikult täpselt. Lihtsam tal ja võidukam lõpp sulle!

4. Võta initsiatiiv enda kätte

Su mees võib pidada seda väga kuumaks, kui võtad ohjad juhtimises enesele. Kui su mees on siiani olnud seksi algataja, siis tee seda ise.

5. Uuri välja, mis on tema veidrused voodis

Kui tahad oma meest erutada viisil, kuidas teised naised seda ei suuda, siis pead uurima välja, millised veidrused ja fetišid tal voodis on. Meeste jaoks pole sellest rääkimine alati kõige lihtsam. Ikkagi isiklik ja privaatne teema.