Kersti Kaljulaid käis täna Viljandis PPA aastapäeva tähistamisel. Enne veel, kui riigipea mulgimaa pealinna jõudis, käis ta läbi Paide politseijaoskonnast, et vaadata üle, millised on ID-kaardi järjekorrad.

„Astusin teel Viljandisse läbi Paide politseijaoskonnast, kus on uksed lahti nii täna kui ka nädalavahetusel. Saab uuendada ID-kaardi sertifikaate, hetkel oli ooteaeg umbes pool tundi. Suuremates paikades on järjekorrad pikemad, paraku tuleb leppida, et mōnda aega on elektrooniline asjaajamine Eesti riigis oluliselt häiritud. Me saame sellest üle, sest me ei taha riiki, millega suhtlemiseks peaksime pidevalt sabades seisma. Praegu PPA asutustes toimuv sabatamine meenutab paradoksaalselt just seda, kui vastumeelne niisugune asjaajamine meile on.



PPA tähistab täna Viljandis oma aastapäeva. Paljud politseiametnikud on ka täna tööl ja toimetamas eesliinil, et meie kindlustunne e-riiki taastada. Muidugi ei jää tegemata muud politseivaldkonna tegemised. Tänan ka piduōhtul tööpostil viiibjaid, keda kahjuks ei saa ōhtul Viljandis näha. Oli tore mōnega neist Paides paar sōna vahetada, aitäh, Paide politseinikud!“ kirjutas Kaljulaid Facebookis