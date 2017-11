Kolmapäeval jõustunud nn Uberi seadus legaliseeris populaarsed platvormid Taxify ja Uberi ning lõpetas sellega vähemalt näiliselt terve igaviku kestnud vastasseisu sõidujagajate ja taksojuhtide vahel. Staažikas taksojuht Lembit-Raivo Sepp usub, et kliente värske seadus ei mõjuta, ent sõidujagajaid võib vähemaks jääda küll. 16 aastat Tallinnas taksojuhina töötanud Lembit-Raivo Sepp leiab, et värske seadus on igati asjakohane ning muudab võrdsemaks nõuded, mida taksoteenuse pakkujad järgima peavad. „Ei ole enam niimoodi, et lihtsalt eraautod [sõidujagajad - toim] sõidavad ringi,“ muheleb ta. Tõepoolest – 1. novembrist alates on võimalik soetada teenindajakaart ja sõidukaart, mida omades võib sõidujagamisteenust täiesti legaalselt pakkuda. Mis saab edasi – kas taksomaailma saabub rahu? „Ma ütlen oma pikast kogemusest seda, et nüüd kaob päris palju Uberi juhte tänavalt ära. Sest paljud mehed ei hakka paberimajandusega tegelema, et teenust pakkuda,“ spekuleerib mees. Taksojuht arvab, et paljud sõidujagajad pole piisavalt hingega asja juures, mistõttu ei paku neile ka huvi kohalikust omavalitsusest dokumentide soetamine. „Pange tähele, läheb natuke aega edasi, siis jääb neid palju vähemaks!“ ütleb Sepp.

Taxify kommunikatsioonijuht Marilin Noorem ütleb, et seadus Taxify tööd ei mõjuta. „Me näeme, et meil on piisavalt juhte, et ooteajad ei tohiks pikemaks minna. Hinnad ei muutu. Pikemas plaanis oleme pigem positiivselt meelestatud – kuna sõidujagamine on reguleeritud, siis ka rohkem juhte julgeb sõitma tulla,“ sõnab Noorem.

Taksojuht Lembit Poolak leiab, et praegu valitseb Tallinna taksoturul hoopis ülepakkumine. „Ja sinna lisandub veel Uber kui ka Taxify! See on küll tarbijale hea, aga pikemas perspektiivis tähendab see seda, et sõidujagamisteenuse kaudu turule tulevad juhid mõistavad kolme-nelja kuuga, et sellega elatist ei teeni, lõpetavad sõitmise ning tekib suur kaadrivoolavus,“ selgitab Poolak, kes muretseb, et lähiajal langeb Tallinna taksoteenuse kvaliteet.