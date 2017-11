Täna, 3. novembril taotles Viru ringkonnaprokuratuur 57-aastase mehe vahistamist, kuna mees kasutas korduvalt oma naise vastu vägivalda.

Kahtlustuse kohaselt lõi ta 1. novembri õhtul Kohtla-Järvel asuva maja korteris oma 54-aastasele elukaaslasele panniga pähe ja tekitas noaga käe piirkonda lõikehaava. Kriminaalmenetluse käigus selgus, et meesterahvas on oma elukaaslase suhtes vägivalda käsitanud ka varem. Kahtlustatav ise väidab, et mäleta mitte midagi, kuna oli alkoholijoobes.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Natalja Firsova sõnul on lähisuhtevägivald tõsine probleem.