Washingtoni kohalik telejaam KKTV CBS teatas, et hommikul kell 7.30 (meie aja järgi kell 13.30) sulges USA salateenistus Valge Maja. Keegi ei tohtinud siseneda ega väljuda.

Mõni hetk pärast seda kui meedia Valge Maja sulgemisest teada sai, ilmus salateenistuse Twitteri lehele teade, et intsidendi põhjustaja on arreteeritud. Täpsem info toimunust hetkel puudub.

President Trumpi elu ei olnud ohus, sest ta oli vahetult enne intsidenti lahkunud tööreisile Aasiasse.

USA Today vahendab, et Valgele Majale lähenes keegi agressiivselt meelestatud isik, kes kõva häälega ähvardusi karjus. Territooriumile ta siiski ei pääsenud.

Update: subject is in custody, Lafayette Park & North Fence line along Penn. Ave. remain closed.