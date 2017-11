Vanas Testamendis on kuulus kirjeldus päikese paigalpüsimise kohta. Cambridge'i ülikooli teadlased on teiste vanade tekstide abil paika pannud varjutuse toimumise aja, vahendas ScienceAlert.

Prohvet Joosua raamatus seisab: „Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes: „Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!”

Uurijate arvates kirjeldab algne heebreakeelne tekst kindlasti päikesevarjutust. Juhtunu kohta on viiteid ka vanaegiptuse käsikirjades ja nüüd on ajaloolased jõudnud järeldusele, et varjutus võis toimuda 30. oktoobril 1207 eKr.