Teadmised sauruste välimuse ja eluviiside kohta pärinevad kivististe uurimisest. Mis värvi väljasurnud hiidroomajad olid, pole siiani kuigi hästi teada. Samuti ei osatud pikka aega midagi arvata saurusemunade väljanägemise kohta. Värske uurimuse kohaselt olid hiidroomajate munad üsna linnumunade moodi, mida kohtab väga erineva värvi ja mustriga.

Tuvimunad on kreemikad või valged, kiivitajal ja vutil pruunikirjud, musträstal ja kuldnokal sinakad. Munakoor pole värviline üksnes linnuvanemate silmailuks. Enamasti on sellel mingi oluline ülesanne, näiteks võib kooremuster olla ühtlasi kaitsevärvus, mis teeb munade leidmise pesaröövlile raskemaks. Samuti võivad värvained neelata soojust ja aidata kaasa haudumisele. Puuõõntes pesitsejate munad on tihti heledad, sest nii on haudujal neid hämaras parem näha. Kogu selle kirevuse tekitab vaid kaks värvainet – punakaspruun protoporfüriin IX ja sinakasroheline biliverdiin.

Kivistunud saurusemunade uurimine kinnitab, et samad pigmendid olid olemas ka väljasurnud roomajate munakoores. Suure tõenäosusega olid ühe sauruse – oviraptorite hulka kuuluva Heyuannia huangi – munad sinakat karva.Palja silmaga vaadates näevad kivistunud munad välja tumepruunid, kuid ilmselt on need selliseks muutunud aastamiljonite jooksul, vahendab Guardian.

Heyuannia huangi oli lühikeste esijäsemetega pisemat sorti saurus. Täiskasvanud mehele võinuks loom ulatuda umbes kubemeni ja ta kaalus paarkümmend kilogrammi. Oma nime sai liik leiukoha järgi: Heyuani nimetavad geoloogid ja muistse loomastiku uurijad naljatlemisi Hiina saurusepealinnaks, kuna selle ümbrusest kaevatakse välja üha uusi põnevaid kivistisi.