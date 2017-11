Vaene laps pidi hambaid nii kõvasti pesema, et ta igemed hiljem seetõttu veritsesid. Kaasosaliseks on ta mehe 22-aastane abikaasa Cheyanne, kes tüdrukule kasuemaks.

On raske uskuda, et vanemad oma lapsega nii käituks, aga ometigi sundisid Texases vanemad oma 5-aastast last, et too peseks hambaid kassi väljaheitega.

Lapsed on rääkinud, et isa sai vihaseks, sest lapsed polnud kassi väljaheiteid ilusasti koristanud. Nii olid need sattunud ka garderoobi.

Vihane isa oli väljaheited pannud lapse hambaharjale ja nühkinud neid ise vastu tütre hambaid. Nii kõvasti, et lapse igemed veritsesid. Süüdistuse järgi määris ta vähemalt kahel lapsel näod vedela väljaheitega kokku.

See polnud aga veel kõik. Isa kasutas laste peal ka loomadele mõeldud šokirihma.

Laps rääkis politseile, kuidas šokirihm oli tüüpilistest laksudest ja löökidest veelgi valusam.

Mingi hetk olla mees isegi naiselt uurinud, et kas ta karistusviisid on ehk väga ranged. Naine oli ainult kostnud, et kui tegu oleks ta enda lastega, siis peksaks ta neid veelgi rohkem.

Lapsed on paari juurest ära võetud ja kasuperre antud.