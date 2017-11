Kagu-Soome piirivalve kriminaalennetuse üksus on uurinud laialt levinud ebaseaduslikku sisenemist Soome ja mujale Schengeni aladesse.

Piirivalve hakkas kahtlustama, et keegi korraldab ebaseaduslikult Afganistanis sündinud inimeste liikumist läbi Venemaa Soome ja mujalegi Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kirjutab Yle.

Aastatel 2015-2016 toimetati Soome enam kui 15 000 võltsdokumentidega inimest. Mujale Schengeni viisaruumi jõudis seesuguseid pagulasi ligikaudu 150. Aafriklasi smugeldati Soome laevade, lennukite ja rongidega Vainikkalast ning autodega Salla piiripunkti kaudu.

2017. aasta suvel viis Soome kagupiirkonna piirivalve Helsingi pealinna läheduses läbi ulatuslikke operatsioone, mille käigus võeti kinni Venemaa kodanik, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Kõnesolev mees on praegu vahi all, kinnitas Kagu-Soome piirivalve kriminaalpreventsiooni üksuse juurdlusdirektor Timo Häkkinen. On ka alust kahtlustada, et kinnipeetu tegeles narkoäriga, kuna ta plaanis kahe kilo kanepi smugeldamist Soome.

Esialgse uurimise käigus selgus, et kuritegelik ühendus koosneb Aafrika erinevate riikide värbajatest, kes otsisid kliente Venemaal tegutsevale peaorganisatsioonile. Klient viidi esmalt Venemaale, kus talle korraldati näiteks õppekoht ülikoolis ja anti Schengeni alale reisimiseks valedokumendid.

Oma tegevusega on organisatsioon teeninud suurt majanduslikku kasumit. Näiteks reisi eest Aafrikast Soome on küsitud umbes 2500 eurot.

Häkkineni sõnul puudub teave kõigi Soome imporditud aafriklaste olemasolu kohta.

Täna saadeti juhtum Salpausselkä prokuratuuri ning süüdistus esitatakse hiljemalt selle aasta 27. novembriks.