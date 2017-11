Õhtuleheni on jõudnud mitmeid teateid, et Swedbanki kliendid ei ole tänasel päeval saanud võtta välja raha ja teha kaardimakseid. Klientide hämminguks, kes püüdsid kaardimakseid teha, andis kaarditerminal välja veateate, et neil justkui ei ole kontol piisavalt raha.

„Veidi aega tagasi oli meil ajutine häire, mis tõesti põhjustas probleeme nii kaardimaksete, internetipanga kui sularahaautomaatide töös, aga praeguseks on kõik korras,“ kinnitas Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Kristel Peterson, välistades ühtlasi häire seose ID-kaardi sertifikaatide uuendamisega. „Tegu oli tehnilise probleemiga, mis lahendati ruttu.“