„Mul polnud mingit plaani hakata uuesti laulma,“ tunnistab Evelin Samuel-Randvere. „Ma pole tähelepanulembene tüüp. Eriti popmuusikas pole tähelepanu kõige positiivsem, see on intensiivne.“ Evelin kahtleb, kas ta oleks ilma pianistist abikaasa Johani toetuseta enam lauljana lavale astunud. „Nüüd olen väga rahul, et vedu võtsin,“ ütleb ta.

Evelin Samuel-Randvere (42) ja Johan Randvere (27) on heas mõttes nagu paarisrakend. Teevad koos muusikat, ei lase mööda pakkumist mängida koos seriaalis (umbes aasta eest nägi neid „Siberi võmmis“) ning käivad koos reisil, kui esinemised klassikapianistist Johani piiri taha viivad.

„Kui koos olla, siis juba täiega. Ka minu kontsertturneedel. Tean, et vanad meistrid olid enne esinemist mitu päeva kui musta loori all ning alles lavale tulles paiskasid kogu oma energia välja. Mina tahan seda kõike Eveliniga jagada,“ viskab Johan Evelini poole tuliseid pilke. Naine vastab samaga. Nagu mesinädalaid veetev abielupaar. Kuigi tegelikult abiellusid nad eelmise aasta 13. augustil. „Koos oleme olnud vaid kaks aastat, aga see on olnud tohutult intensiivne periood. Väga, väga palju asju on juhtunud,“ õhkab Evelin.

Nende tutvus sai alguse juba kolm ja pool aasta tagasi Padisel vabaõhukontserdil, kus mõlemad esinesid – Evelin laulja ja Johan pianistina. Aga esmakohtumisest läks veel tükk maad aega, enne kui suhe sügavamad toonid võttis. „Üle aasta,“ täpsustab Evelin. „Kuid tundub, et juba kümme aastat,“ torkab Johan vahele. „Praegu on tõesti selline tunne, nagu me oleks eluaeg koos olnud,“ vastab Evelin.