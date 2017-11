Sellest nädalast Eestiski linastuv „Björn Borg ja McEnroe“ kahe tenniseässa legendaarsest duellist 1980. aasta Wimbledoni turniiril on John McEnroe'lharja punaseks ajanud.

„Lootsin, et see on hea film, aga pean kurbusega tunnistama, et nii see pole,“ nentis McEnroe The Telegraphi teatel. „Ma ei saa aru, miks nad ei võinud sellest tõetruud filmi teha. Mitu asja on välja mõeldud!“

John McEnroe. (AFP/Scanpix)

Konfliktse iseloomu poolest tuntud Ameerika tenniseäss väidab, et režissöör Janus Metzi film, mis keskendub kõigi aegade dramaatilisimale tennisematšile, jätab temast nõmeda mulje. „Kui nad tahtsid mind kohati mölakana kujutada, oleksid nad võinud midagi märksa paremat leiutada.“

Filmis kehastab 20aastast McEnroe'd samuti tulise loomu poolest kurikuulus Shia LaBeouf, läbipõlenud 24aastast Borgi Islandi päritolu Rootsi näitleja Sverrir Gudnason. McEnroe heidab filmi tegijatele ette ka seda, et teda ei kaasatud eeltöösse ning et ekraanil ei kasutata ehtsaid kaadreid matšist, vaid kehateisikutega lavastatud stseene.