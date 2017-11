Möödunud nädalavahetusel Pärnus kaduma jäänud Johannese otsingud pole vilja kandnud – nooruk on ikka veel kadunud ning ühtegi vettpidavat vihjet tema asukoha kohta pole politseile laekunud. Kui veel eile otsisid vabatahtlikud ning päästeameti töötajad Johannest nii Pärnu jõe äärest, Vallikäärust kui ka muuli ümbrusest, siis täna otsingusalk maastikule ei läinud.

Pärnu linna politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo kinnitab siiski, et endiselt kogub politsei turvakaamerate salvestisi nii eraisikutelt kui ka asutustelt. „Salvestiste läbivaatamine võtab üksjagu aega. Sellegipoolest kui tuleb juurde uut teavet, mida kontrollida, siis kindlasti teeme seda. Jätkame teabe kogumist eesmärgiga leida veel täiendavaid tunnistajaid, kes võisid näha Johannese liikumisi. Töö Johannese leidmiseks käib igal juhul edasi,“ ütleb Uibo.

Ta lisab: „Soovin tänada kõiki ametnikke, vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kes on meile Johannese otsingutel abiks olnud. Teist on juba seni väga palju abi olnud ja usun, et on edaspidigi!“

Kas see tähendab, et Johannese aktiivsed otsingud on lõpetatud? „Täna küll maastikuotsinguid ei ole tehtud, kuid need käivitatakse uuesti, kui selgub uut informatsiooni Johannese liikumise kohta,“ märgib piirkonnavanem.