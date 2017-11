Endine One Directioni laulja Zayn Malik on leidnud rahusadama USAst Pennsylvania osariigist.

24aastane laulja rääkis ajakirjale Billboard, et on suvest saadik ja suurema osa sügisest elanud Pennsylvania maakohas farmis. „See on teistest eemal ja väga rahulik. Seal pole palju asju. Teen kõvasti talutööd."

Pole saladus, et poistebändi ridades ei elanud Zayn just kõige tervislikumat elu. Kuulsus põhjustas stressi, Zayn ei söönud päevade kaupa. Tema soolokarjääri on takistanud ärevushood, kuid taluelu rahustab närvi. Zayni sõnul meenutab see kant talle kodulinna Bradfordi Inglismaal.