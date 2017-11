Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul on väga tänuväärne, et Haaberstisse rajatakse selline tervislikku liikumist propageeriv keskus.

„Keskuse rajaja ja idee autor on Keila discgolfar Tommy Markus. Abikäteks on tema oma pere ja Discrafti tiimi liikmed. Uude keskusesse on oodatud kõik, nii lapsed kui ka eakad. Algajad saavad keskusest esimesed õppetunnid discgolfiga tutvumisel ja edasijõudnud saavad trenni teha kogenud instruktorite abiga. On väga tervitatav, et Haabersti elanikud saavad kodule lähedal mitmekesistada oma liikumisharrastusi ja tunda rõõmu aktiivsest liikumisest õues,” ütles Jürgenson.