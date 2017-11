Kogu maailmas äratas tohutut tähelepanu Egiptuse televisiooni vestlussaates esinenud advokaadi Nabih al-Wahshi seisukoht, et sealsetel meestel lasub lausa kohustus vägistada lõhkiseid teksaseid kandvad naised, vahendab Bild Online.

Õigupoolest arutati vestlussaates seadusprojekti, mille eesmärk on võidelda prostitutsiooni ja liialt vabameelse elustiiliga vastu. Egiptuses on juba mitu kuud vaieldud ka avalikes kohtades (näiteks ülikoolides ja tänavatel) lõhkiste teksade kandmise keelustamise üle.

Konservatiivsete vaadete poolest tuntud Nabih al-Wahsh rõhutas, et lõhkiste teksade kandmisega oma keha vaatamiseks välja panevatel naistel puudub eneseväärikus ja nad lausa kutsuvad mehi ligi. Advokaat lisas, et niisuguste teksade kandmist ei saa lubada ning meestel lasub lausa patriootlik ja rahvuslik kohustus nad vägistada. Pärast naisõiguslaste kriitika alla sattumist teatas Nabih al-Wahsh, et ta jääb oma seisukoha juurde, ning see kehtib ka tema enda tütre suhtes, kui viimane peaks lõhkised teksad jalga panema.