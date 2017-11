Prantsusmaa võimud jõudsid poliitilisele kokkuleppele Uus-Kaledoonias iseseisvusreferendumi korraldamises, teatas telekanal BFMTV viitega peaminister Edouard Philippe´ile.

„Meil on poliitiline kokkulepe ja, mis veelgi tähtsam, meil on tekkinud usaldus,“ ütles peaminister. Ta lisas, et konkreetse kokkuleppe kallal tuleb veel töötada. Praeguste plaanide järgi korraldatakse Uus-Kalodoonias rahvahääletus hiljemalt 2018. aasta novembris.

245 000 elanikuga Uus-Kaledoonia on Prantsusmaa meretagune ala, mis asub Vaikse ookeanis Korallimere idaosas. Prantslased valitsevad seal alates 1853. aastast. 1987. aasta rahvahääletusel hääletasid Uus-Kaledoonia elanikud iseseisvuse vastu.