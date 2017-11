Et Eesti on tõeline e-riik, oleme näinud paaril viimasel valimisel, mil e-hääletusel on oodatust usinamalt osalenud just eakam põlvkond. Samamoodi on pensionärid esirinnas ka id-kaardi sertifikaatide uuendamisel teenindussaalides, mis on mõistatav, kui endal kodus arvutit ei ole.

Künnisetagused

Valija seisukohalt on valimiskünnise taha jäänud roheliste toomine Tallinna linnavõimu juurde täiesti jabur. Milleks siis üldse korraldada valimisi, kui võimule pääsevad need, kellele valija üldse mitte mingeid volitusi selleks andnud pole. Jääb mulje, et Keskerakond peab ennast valijate tahtest kõrgemaks.