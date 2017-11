1980. aastate lapstäht Corey Feldman on ammu kinnitanud, et langes koos ametivenna Corey Haimiga (1971 - 2010) Hollywoodi pedofiilide võrgustiku ohvriks.

Nüüd väitis Feldman „Dr Ozi" saates, et üks tema pilastajatest oli olnud endine näitleja Jon Grissom, kes mängis tema filmis "License to Drive" ning tegutses vahepeal tema assistendina. „Sellel tüübil on My Space'i ja Facebooki lehel endiselt minu ja Corey Haimi fotod," kinnitas Feldman. „Ta mõnitab ja eputab endiselt."

Teletohter Ozi advokaat avastas, et Grissomi paturegistris on mitmed pedofiiliajuhtumid ning ta on laste seksuaalse kuritarvitamise eest vangis istunud.

Feldman kirjeldas juhtunut kolme aasta taguses raamatus „Coreyography", kus Grissom kandis nime Ron Crimson. Tema sõnul hakkas ta Roni käe all kokaiini pruukima ning mees utsitanud teda ka kräkki proovima.