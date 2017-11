Eesti Muusikaauhindadel Aasta ansambliks tituleeritud Elephants From Neptune‘i eelmisest, Aasta rokkalbumist „Oh No“ on juba aasta möödas. Bänd ei istu aga niisama, käed rüpes. Täna ilmus selle tõestuseks kaks uut lugu: singel „Love Drinks Me“ ja toetav pala „Barricade (Part 1)“.



„Tahtsime oma fännidele sügiseks midagi uut anda. Lood salvestasime Tartus Clockworki stuudios kahe päevaga. Täname kogu tiimi ka kindlasti! Oleme vana kooli meediumi meelt ja noh, kuna vinüülil on kaks poolt, siis meie singlil ongi kaasas ka teine lugu,“ mainib trummar Jon Mikiver.

Singel „Love Drinks Me“ ning selle digitaalne b-pool ehk „Barricade (Part 1)“ on hetkel kuulamiseks väljas vaid bändi kodulehel.

Solist Robert Linna lisab: „Pole kunagi oma muusikat selliselt presenteerinud, nii oleme justkui "digiajastu moodsad", kuid saame jonnakalt oma armastust vana kooli vastu üles näidata. Lugusid toetavate visuaalide eest suur tänu August Varustinile".