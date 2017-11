Põleb muuseumi erakollektsioonide kogu hoone, mis asub peahoone kõrval. Põleb maja katus. Muuseumist evakueeriti 30 inimest, vahendab Novaja Gazeta.

Tuli sai alguse ventilatsioonisüsteemist ja terve hoone on musta suitsu täis, mida on näha ka väljast. Keegi põlengus viga ei saanud ning Puškini-nimelise kujutava kunsti muuseumi kodulehel on kirjas, et erakogude kollektsiooni püsinäitust majas hetkel ei hoitagi. See plaanitakse avada 2019. aastal.

Kollektsioonis on üle 7000 teose Venemaalt ja Euroopast, nende hulgas maalid, skulptuurid, fotod ja graafika.