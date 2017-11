Rail Balticu projekt annab tõuke kinnisvaraturu arengule, ütles RB Raili juhatuse esimees Baiba Rubesa reedel Balti kinnisvarajuhtide foorumil.

"See liin on Euroopast tuleva uue ja kiire kaubaveo tõttu ärile tähtis. Mööda raudteeliini saab rajada uusi logistikakeskuseid, raudteejaamade lähedal asuvad linnad saavad arendada uusi suuri ostukeskusi ja teisi projekte," ütles Rubesa.

Tema sõnul edendaks Rail Baltic ka elupindade rajamist. "Näiteks Pärnu oleks rongiga tunni kaugusel Tallinnast ja Riiast. Panevėžys oleks tunni kaugusel Riiast ja Kaunasest. Võimalik, et see annab inimestele põhjuse osta elupind Pärnus ja töötada näiteks Tallinnas või Riias," ütles Rubesa.

Ta tõi näitena Ühendkuningriigi, kus kinnisvarahinnad Crossraili raudtee ääres on tõusnud ja kus on mitmeid uusi äriprojekte. Teise näitena tõi ta Sundi silla Rootsi ja Taani vahel, mis muutis tähtsusetuks, millises riigis keegi elab või töötab.

"Rail Balticu eesmärk on tuua Baltimaad palju lähemale Euroopa südamele ja eemaldada sümboolsed piirid Baltimaade, Poola ja ülejäänud Euroopa vahel," ütles Rubesa.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltic. Projekt hõlmab endast kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.

Loe lisaks: Rubesa: Rail Baltic hoogustaks kinnisvaraturu arengut