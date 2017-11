Telesarja „The Mindy Project" täht Mindy Kaling töötab BBC Newsi teatel omaaegse kassatüki „Neli pulma ja üks matus" televersiooni kallal.

Lapseootel Kaling kirjutab stsenaariumi ning on ka uue sarja produtsent. Projektiga on seotud ka 1994. aasta filmi stsenarist Richard Curtis („Notting Hill", „Armastus on see").

Uue seriaali toob eetrisse USA voogedastusfirma Hulu. Käivad jutud, et sarja peaosatäitja jääb samaks, ent igal hooajal võidakse jälgida erineva tegelastegrupi juhtumisi. Kas tegevus hakkab hargnema 1990ndail ning kas Inglismaal või USAs, pole veel teada.