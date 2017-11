Ratnik lisas, et vaatamata sellele, et teenindused töötavad maksimaalse ressursiga, kindlasti tuleb kindlasti arvestada pikema ootejärjekorraga. „Oleme väljas maksimaalse ressursiga ning teeme kõik selleks, et teenindada inimesi tõrgeteta ja sujuvalt. Me palume inimestelt mõistvat suhtumist ning palume esmalt hinnata ka vajadust, kas on vaja tulla teenindusse koha peale. Kui mõne toiminguga ei ole kiiret, siis palume tulla teenindusse pigem paari nädala pärast,“ sõnas Ratnik.