Augustist saati on Madagaskarit laastanud katk, haigus, mida tavaliselt seostatakse pimeda keskaja, mitte 21. sajandiga. BBC kirjutab, et nagu selgub, piisas vaid ühest viirusekandjast ja äärmiselt nakkav haigus levib kaugele. Enamik ohvreid on haigestunud kopsukatku, ehkki alguse sai epideema buboonkatkust ehk muhkkatkust. Kopsukatk on tänapäeva tingimustes muhkkatkust palju tõsisem. Huvitaval kombel on katkupuhangud Madagaskari teatud piirkondades iga-aastased. Enamasti on siis tegu muhkkatkuga. Kuigi haigusjuhtumeid võib olla rohkemgi, on praeguseks registreeritud üle 1800 katkujuhtumi ja 127 surma. Samuti ei esine seda enam vaid Madagaskari maapiirkondades, vaid on jõudnud ka linnadesse. Terviseinspektsioon Madagaskari moodi: turuplatsi pritsitakse desinfitseeriva vahendiga. (AFP / Scanpix)

Millest surmav haigus alguse sai? Kõigest ühest mehest, kes võttis ette pika bussireisi. Ta alustas teekonda mägisest maapiirkonnast ning sõitis kõigepealt Madagaskari pealinna Antananarivosse, seejärel mereäärsesse Tamatave linna.

Bussisõidu vältel õnnestus mehel nakatada 31 inimest, neist neli on surnud. „Ta oli paljude inimestega koos kinnises keskkonnas just siis, kui ta sümptomid ägenesid ja ta levitas kopse mõjutavat katkuvormi teistele,“ kirjeldas üks Madagaskari arst. Kes see mees oli ning kas tema jäi enda algatatud epideemias ellu, pole teada. Katkupuhang näitab aga õnneks juba nõrgenemise märke. Katkupatsiendid peavad karantiinis viibides kuidagi aega veetma. (AFP / Scanpix)