Uhked laused ja mõtted, et naised peavad kokku hoidma - need meeste puhul ju tegelikult ei kehti. Eks leidu me kõigi tuttavate seas naisi, kes meete nimel oma sookaaslastele valetanud on.

See on tõsi, et me ise elame oma elud keerulisemaks, sest oleme mõjutatavad ja armastame mõttemänge, vahendab Your Tango.

Kindlasti on sul sõbranna, kes hoiatab pidevalt, et kõik mehed tahavad vaid seksi ja nooremaid naisi. Lähedki koju enda armsama juurde ja vaatad teda teise pilguga. Reedel piidled sõpradega keeglit mängima minevat meest tõsise pilguga. Äkki tal on ka kusagil keegi noorem...

1. Mehed tahavad ainult seksi. Nad teevad ja ütlevad selle nimel kõike!

Tõlkes võiks see tähendada, et mehed on valetajad ja trikitajad. Tundub, et mehed teevad kõike, et naisi vaid voodisse saada. Samuti jääb mulje, et mehed hoolivad justkui ainult naise ihust.

See pole õnneks tõsi! Mehi huvitab tegelikult väga, mille suhtes me kirglikud oleme, mis meie omapära, kuidas me teistest erineme.

2. Mehed kardavad paaniliselt end siduda

Eelmisest punktist edasi minnes - kui mehed tahavad ainult seksi ja seda leidub ju piisavalt, siis miks nad üldse peaks tahtma end kellegagi siduda?!

Tegelikult on meestel lihtsalt teistsugune suhtumine suhtesse ja pühendumisse.

Üheks põhjuseks on naised ise. Ei pea vist kaugelt otsima, et leida naist, kes tahaks oma meest ühel või teisel viisil muuta.

Mehed vajavadki aega, et veenduda. Kas see naine ja temaga kaasnev on ikka õige valik?

3. Kõik, mida mehed tahavad - noored naised, kuumad tüdrukud. Omaealised naised neid ei huvita.

Me elame tegelikult hirmus. Kuna kõik tevad kedagi, kelle jättis ta mees noorema näitsiku pärast, siis hakkab naisi saatma hirm - kas mina olen järgmine? Siis tekib järgmine hirm - kas ma olen mehe jaoks atraktiivne?