Peaminister Jüri Ratas tänas täna Stenbocki majas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise peamisi partnereid ja sponsoreid, kes on Tallinnas toimunud ürituste õnnestumisele kaasa aidanud.



Peaministri sõnul on veel vara kõnelda Eesti eesistumise lõpetamisest, sest töökohtumised jätkuvad nii Brüsselis kui Luxembourgis, kuid nelja kuu jooksul Eestis toimunud tippüritused ei oleks saanud toimuda ilma koduseinte tugeva toetuseta.

„Kõrgetasemeliste sündmuste korraldamiseks ning külaliste võõrustamisel parima tulemuse saavutamiseks on tarvis kaasata partnereid nii avalikust kui erasektorist. Soovin siiralt tunnustada kõiki osapooli nii panustatud aja kui toodete-teenuste eest, tänu nende panusele oleme Eesti eesistumise käigus ehitanud mitmeid uusi sildu,“ sõnas peaminister.



Ettevõtjate esindajana üritusel sõna võtnud BMW Inchscape Eesti esindaja Alari Kolk ütles, et Eesti ELi nõukogu eesistumine on ajaloolise tähtsusega nii Eesti kui ka firma jaoks, sest tegu oli väga suure väljakutsega.

„Riigikantselei otsus usaldada Eesti eesistumise ajal tehtavad esindussõidud BMW premium-klassi sõidukitele oli auväärne võimalus ning loodetavasti saame edukaks osutunud koostööd jätkata sarnaste rahvusvaheliste projektide teostamisel ka edaspidi.“



Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise peamise toimumiskoha Kultuurikatla esindaja Liina Oja sõnul oli loome- ja kultuurikeskusel au võõrustada kõrgeid külalisi nii Eestist kui Euroopast. „Kultuurikatel tekitas külaliste seas positiivset elevust ja kindlasti jääb selle omapärane tööstuslik interjöör paljudele meelde.“



Peaministrilt said tänukirja AS Andmevara, AS United Motors, Carmen Catering, OÜ Dada AD, Dunker Estonia OÜ, DSV Transport AS, Eesti Rahvusringhääling, Estravel AS, Event catering OÜ, Event Center OÜ, Eventech OÜ, AS GoBus, Guardtime, Hilton Tallinn Park hotell, Identity Ltd, AS Kalev, AS Tallinna Lennujaam, AS Liviko, Microsoft, Milrem AS, Nordic Hotels OÜ, peakokk Peeter Pihel, Politsei- ja Piirivalveamet, Radisson Blu Hotel Olümpia, Radisson Blu Sky Hotel, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Sangar AS, Silberauto Eesti AS, Sixt Eesti, Swissôtel Tallinn, AS Tallink Grupp, Tallinna Kultuurikatel, Tallinna Linnavalitsus, Tere AS, Trinidad Wiseman OÜ, Vaikla Stuudio, Web Expert OÜ ja Viksel Studio.



Kokku sõlmis Riigikantselei eesistumise korraldamiseks 126 lepingut 110 lepingupartneriga. Sponsorid panustasid eesistumise õnnestumisse hinnanguliselt ligi 1,6 miljoni euro väärtuses tooteid ja teenuseid.