Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk ja Eesti suursaatkonna konsul Indias Mats Kuuskemaa kohtusid 31. oktoobril Eesti laevakaitsjatega Chennai vanglas, et arutada nende senist kohtumenetlust ning avaldada neile igakülgset toetust.

„On kahetsusväärne, et nüüdseks üle nelja aasta väldanud juhtumile pole lahendust ja teeme kõik, et kohtumenetluses ei oleks enam viivitusi,” sõnas asekantsler.



Lisaks andis asekantsler Kolk laevakaitsjatele ülevaate Eesti välisministeeriumi ja ministri ning ka peaministri tegevustest laevakaitsjate toetuseks ning kinnitas, et vastav kaasus on Eesti riigile prioriteediks.



Kohtumisel laevakaitsjatega kõneldi veel igapäevaelu puudutavatel teemadel, mida tõstatati ka kohtumisel Chennai vangla peadirektori kohusetäitjaga.



Lisaks kohtusid asekantsler ja konsul Tamil Nadu osariigi peasekretäri ja välisasjade riigisekretäriga, osariigi advokatuuri esindajate, politseiülema ja kriminaalpolitsei esindajatega, kus paluti kõikide osapoolte kaasabi kohtumenetluse kiireks lõpetamiseks.

Eile, 2. novembril arutati ka antud küsimust India siseministeeriumi asekantsleriga. „Oleme väga mures oma kodanike õiguste pärast. Neile tuleb tagada õiglane kohtupidamine ja kohtuotsuse viivitamatu väljakuulutamine,“ lisa asekantsler Kolk.