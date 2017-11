Paz, kes oli tookord 26aastane, rääkis ajakirjale, et oli Weinsteiniga Manhattani baaris kokku põrganud ja too pakkus, et viib näitlejanna oma autoga koju.

Kui nad kohale jõudsid, hakanud Weinstein nõudma sisselaskmist, et klaasike juua võtta.

„Asi läks väga kähku ebamugavaks. Niipea kui olime tuppa jõudnud, hakkas ta mind suudlema. Ma nagu lükkasin ta eemale. Siis aga tõukas ta mu voodisse ja tema püksid olid äkki maas ja ta tõstis mu seeliku üles. Ma kartsin ... See ei toimunud vastastikusel nõusolekul ... See juhtus väga kiiresti ... Ta toppis end minu sisse. Kui ta oli lõpetanud, ütles ta, et helistab mulle. Mina lamasin vapustatult voodis."

"Ta on nagu siga ... Ta vägistas mu."

Teine intsident leidis Pazi väitel aset 2010. aasta detsembri lõpus. Weinstein oodanud teda kodumaja fuajees. Paz tunnistab, et oli napsi võtnud ning tuntis filmimoguli ees hirmu. Too oli talle pidevalt helistanud, ehkki Paz anus, et Harvey jätaks ta rahule.

„Ta vaigistas mind ja ütles: "Räägime sellest sinu korteris." Olin täiesti oimetu. Kartsin teda nii väga."

Paz toonitab, et ütles Weinsteini lähenemiskatse peale ei. "Kui ta mu peal lamas, ütlesin: "Ma ei taha seda teha." Aga ta muudkui kargas mind ja see oli jälk. Ta on nagu siga ... Ta vägistas mu."

Pazi sõnul oli Weinstein pärast pakkunud, et korraldab talle näidendirolli, aga jutuks see vaid jäigi.