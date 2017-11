Täna saadetakse Kaarli kirikust viimsele teekonnale armastatud ja legendaarne näitleja Aarne Üksküla, kes 29. oktoobril pärast rasket haigust meie hulgast lahkus. Perekond palus ärasaatmisele tulijatel lilli ja pärgi mitte tuua ning selle asemel teha annetus Kaarli kiriku oreli taastamiseks.

Aarne Ükskülat on ära saatma tulnud näitemaailma koorekiht. Teiste seas on kohal Hardi Volmer, Üllar Saaremäe, Anne Paluver, Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. Kohal on ka Andrus Vaarik, Erki Laur, Argo Aadli, Indrek Ojari, Hele Kõrve, Mait Malmsten, Harriet Toompere, Jaanus Rohumaa, Peeter Volkonski, Raivo E. Tamm ja Ivo Uukkivi.

"Ma ütleks et paarsada inimest on kohal küll," ütleb Õhtulehe reporter.

Kirikuõpetaja räägib oma kõnes palju armastusest ja on leidnud, et Aarne Üksküla ei ole oma elu elanud iseendale, vaid ka teistele. “Aarne on see mees, kes on jaganud armastust, on elanud armastuses inimeste vastu,” ütleb ta.

Aarne sooviks oli, et ta saadetaks teele just Kaarli kirikust, sest ta oli väiksena siin kirikus ristitud. Tema sark kanti kirikust välja "What a wonderful world" muusikapala saatel.

Aarnet mälestatakse Kaarli kirikus ka pühapäeva hommikul kl 10 toimuval jumalateenistusel, kuhu võivad tulla kõik soovijad.

1957. aastal oli Tallinna Konservatooriumis loodud lavakunstikateeder ja selle esimesse lendu astus pärast aastast Pedagoogilises instituudis õppimist ka Aarne Üksküla. 1961. aastal lõpetanud esimene lend noori näitlejaid tõi eesti teatrisse professionaalse ja värske mängulaadi.