Tartu linnavalitsus kaalub võimalusi, kuidas tekitada lennufirmades huvi avada Tartust välismaale viivaid lennuliine ning on valmis toetama ühte lennufirmat 500 000 euroga kolme aasta jooksul.

Praegu saab Tartust vaid Helsingisse, kuid jätkulendu mõnda suuremasse sihtriiki peab seal ootama liiga kaua. Finnairi prioriteedid on mujal ja tartlastele sobivamatel aegadel teeb lennuk Soome siselende, kirjutab ERRi uudisportaal.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) usub, et kui Tartust saaks kuhugi rahvusvahelisse lennujaama nii, et sealt kohe jätkulennule jõuaks, oleks kliente küll. Seda, kas ettevõtjatel on ka huvi lennuliikluse ühisrahastuskampaanias osaleda, keegi veel ei tea, aga nii linnasekretär Jüri Mölderi kui Urmas Klaasi sõnul tuleb vaadata ka Tartust kaugemale ehk Tartu lennujaama võiks kasutada ning toetada kogu Lõuna-Eesti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi valdkonna asekantsler Ahti Kuningas tervitab Tartu linnajuhtide initsiatiivi, ent manitseb riigiabi reegleid rangelt järgima: "See muudab mõttekamaks ka riigipoolse regionaalsete lennujaamade ülalpidamise ja rahastamise."

Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov leiab aga, et sellisel lennuliikluse doteerimisel ei oleks mõtet ja Tartu ning Pärnu lennujaama ei vaja: "Te tahate soodustada seda, et mingid lennufirmad saavad pooltühja lennukiga lennata ja siis on seal peal kümmekond inimest, mitte miski ei lähe niimoodi tegelikult paremaks."