Suhtes ollakse ju ikka eesmärgiga, et kooselu oleks nauditav ja akestaks aastaid, mistõttu tuleb mõnikord oma tundeid kontrollida ja mõelda ka kaaslase tunnetele, vahendab Your Tango.

Naised on osavad oma meestega manipuleerima ja neid jutu või suisa alatute märkustega nõrgestama. On siiski asju, mida oma mehele iial öelda ei tasuks.

Naljaga veel, aga kui mees unustas poest piima tuua, misjärel sa teda selle lausega tervitad... Õige oleks oma tundeid lihtsalt selgitada, mitte vihe ja ängi selle ühe unustamise pärast teie suhtesse tuua.

2. Mida sa küll mõtlesid?

Situatsioon, kus mees tuleb töölt koju ja jagab sinuga olukorda, kus ta ise kõrvetada sai. Ta otsib kaastunnet ja lohutust, mitte süüdistust ja kriitikat.

Sul on õigus olla mehega erinevatel arvamustel, kuid sa ei pea enda oma talle peale ju suruma. Kas ta küsis su arvamust? Ei! ta tahtis rääkida, jagada.

Kui kuidagi ei saa, siis proovi enda arvamust ja nõuandeid jagada positiivses toonis. Lahenda olukord sellega, et räägi, kuidas sina sellises olukorras tõenäoliselt oleksid käitunud.

3. Kas sa ei teinudki midagi?!

Kui me elaks fantaasiates ja unistustes, siis oskaks mehed ka naiste mõtteid lugeda. Kahjuks see nii pole. Kui sa loodad ja ootad oma mehelt midagi, siis on oluline, et sa seda ka selgelt väljendad.

Kui palusid mehel koristada, siis ole täpne, et mida ta koristama täpselt peaks.

4. Mees tahab seksida, aga sina lükkad ta endast eemale

Kõlab tuttav vist kõigile. Mees tahaks natuke nahistada, aga naine on kohustustest ja tööst väsinud. Ja naisel ongi õigus nii tunda, kuid selle väljenduseks tuleks leida sobilikum viis.

Vasta parem mehe katsele suudluse või kallistusega ja ütle, et sa vajad väheke aega, et päevastest tegemistest puhata.

5. Sa oled haletsusväärne

Ai-ai! See on midagi, mida ei tohiks kellelegi öelda. Kui vana sa oled, et midagi nii alatut ja odavat kasutad? Sellist fraasi kasutavad lapsed, kui nad on vihased, kurvad, pettunud või haiget saanud. Mõista oma tundeid ja suhtle! Tee seda täiskasvanlikult.