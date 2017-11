Katri Uibu kirjutab väljaandes ABC News, et Eestisse saadetud pagulaste lootused paremale elule hääbuvad.

Kui nüüd kirjutavad lehed peamiselt rohingjade kriisist, siis mitte kaua aega tagasi raputas migratsioonikriis läänt, saab lugeda artiklist. Praeguseks on paljud pagulased, kes saabusid Euroopasse Süüriast ja teistest Lähis-Ida riikidest 2015. ja 2016. aastal, end sisse seadnud. Kuid mis siis, kui sa oled viimaks taevariigina näiva Saksamaa asemel sattunud paika, millest sa kunagi kuulnudki pole, küsitakse artiklis.

Uibu peatub kvoodisüsteemi raames Eestisse sattunud Hussami lool. Süürlane põgenes Aleppost üle laipade sõites, lootes, et tema ja ta lapseootel naine ei satu varsti nende hulka. Aasta hiljem on 30aastane Hussaim küll turvalisemas kekskonnas, kuid seisab silmitsi teistsuguste muredega. Töötus, sotsiaalne tõrjutus ja puudulik keeleoskus on probleemid, mis peret siin tabasid. Mees kahtlustab, et ta pole üksi.

„Alguses oli kõik suurepärane, isegi täiuslik,“ rääkis Hussam. „Kõik oli kiire ja lihtne. Kuid siis ilmnesid kolm probleemi - keelebarjäär, töö ja suhtlus teise inimestega.“ Mehel, kel on arstidiplom ning kes on sõjatsoonis töötanud arstina, pole pea aasta jooksul õnnestunud tööd leida. Hussami väitel pole siin viibivatest pagulastest enamik tööd leidnud. Kes on, siis vaid poole koormusega.

Süürlase hinnangul peljatakse Lähis-Idast tulnuid palgata. Paraku polevat kartlikud vaid tööandjad - aasta jooksul on Hussam tuttavaks saanud vaid nelja kohalikuga. „Mõned naabritest on meiega kõneldes väga sõbralikud, kuid ma tean, et nad ei soovi meiega trepikojas kokku puutuda.“ Hussam arvab teadvat, miks see nii on - siinsetel inimestel on eelarvamus. Isegi kui Hussam tahaks nende arvamust muuta, oleks see keelebarjääri tõttu võimatu.

Küsimusele, mis saab siis, kui Hussam ei leia Eestis erialast tööd, vastab ta: „Siis ma lahkun. Ma ei tea kuhu, kuid mõtteis on Aasia.“

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul saabus 2015. ja 2016. aastal Euroopasse üle miljoni pagulase. 2017. aasta oktoobri seisuga oli Eestist lahkunud 87 põgenikku 161-st.