Juba ligi 200 aastat tagasi Tartu ülikoolile kingitud muumiatele tänavu tehtud analüüsid tõestasid, et tegu on ehtsate Egiptuse muumiatega, kelle surmaaeg jääb vahemikku 4.-2. sajand enne meie aega.

Kahe noore poisslapse muumiad tõi oma reisidelt Eestisse kaasa Väimela mõisniku poeg Otto Friedrich von Richter. Noore orientalisti surma järel kinkis tema isa Otto Magnus tulevaste uurijate innustamiseks 128 objektist koosneva kollektsiooni 1819. aastal ülikoolile. Objektide hulgas oli lisaks kahele poisile ka koerlase ja iibise muumia ning suurel hulgal erinevaid amulette ja kujukesi.

Ülikooli erinevate üksuste vahel liikunud muumiad võeti tänavu aprillis mitme valdkonna rahvusvaheliste spetsialistide erilise tähelepanu alla, et kaasaegsete vahenditega välja uurida muumiate vanus, päritolu ning kõik lisateadmised, mida analüüsid tuvastada suudavad. Varasemast oli selgunud vaid see, et korralikult mumifitseeritud poisslapsed olid surres vastavalt 2- kuni 4-aastased ning 9- kuni 14-aastased.