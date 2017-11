No tegelikult muidugi mitte sinna lähedalegi, kuna elan koos oma vanaemaga, aga Janno sõitis nädalaks konverentsile ja mul tekkis tõesti küsimus, kuidas emad seda teevad? Või isad? Üksikisad?

Loomulikult ma ütlesin Jannole, et chill, mine igatahes, küll me hakkama saame. Nii nagu Janno ütles mulle, kui Rumi oli alles kuuvanune, et chill, mine muidugi novembris nädalaks ajaks Lõuna-Ameerikasse, küll me hakkama saame. No õnneks pääses mul terve mõistus võidule ja ma ei läinud nädalaks ajaks Rumi juurest minema, sest nüüd ma saan aru, et vähe sellest, et ei oleks nemad hakkama saanud, ei oleks mina ammugi hakkama saanud nädal aega lapsest eemal olles.

(Marilyn Jurman)

No igatahes umbes samal ajal ostis ka Janno juba konverentsipileti ära ja mida lähemale tuli see päev, seda enam sai ka tema aru, et Rumist eemale minek ei ole sugugi nii lihtne, kui see alguses enne tema tundma õppimist tundus. Millega me ei olnud arvestanud või õigemini mina ei olnud arvestanud, oli see, et täpselt samadel kuupäevadel, kui Janno ära sõitis, oli ka minu eksaminädal. Plaanis oli teha järjest neli eksamit – esmaspäevast neljapäevani. Ja mure ei olnud vaid selles, et mul oli eksamite ajal vaja lapsehoidjat, vaid ka selles, et pidin eksamiteks ka õppima. Mõtlesin, et ei ole hullu, saame hakkama ja Janno lahkus.