Eile oodati Madridi kohtusse ütlusi andma Kataloonia endist presidenti Carles Puigdemonti. Viimane otsustas siiski jääda Belgiasse, kus ta viibib alates esmaspäevast.

Kuigi kohtunik Carmen Lamela ei olnud Puigdemonti kohta eilse seisuga vahistamismäärust välja andnud, kavatseb ta seda ühe allika sõnul teha tänase päeva jooksul, kirjutab RTÉ.

Puigdemonti juriidiline kaitsja Paul Bekaert on flaami telekanalile VRT öelnud, et tema kliendi sõnul on Euroopa vahistamismäärus juba välja antud - seda nii Puigdemontile kui ka neljale samuti Belgias viibivale eksministrile.

BBC vahendas eile, et kaheksa hiljuti vallandatud Kataloonia regiooni ministrit pandi Hispaania kohtu otsuse järel vangi. Kohtusse ilmus üheksa ministrit, kellest vaid üks pääses vangistusest.