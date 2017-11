Kas ka sina oled üks neist, kes on juba tunnikese järjekorras veetnud, et oma ID-kaardi sertifikaate uuendada, või ootab see õudus sind alles ees? Ootamine on tüütu, aga et see vähekenegi lõbusamaks muuta, leia endale asendustegevus.

1) On aeg teha ära asjad, mida oled juba mõnda aega edasi lükanud. Mäletad, et kolleeg saatis meilile tüütu küsimuse? Või ühistu esimees ootab arvamust uue projekti osas? Võta end kokku, vasta neile kirjadele. Kui keegi sinult vastust ei oota, kasuta aega, et kirjutada mõnele vanale sõbrale, kellega pole pikalt olnud aega juttu rääkida.

2) Kui sul juhtub kaasas olema märkmik või paberid, mille servale oled olulised numbrid kiiruga kirja pannud, on aeg need telefoni kontaktiraamatusse ümber toksida.