Briti töölispartei tagandas oma ridadest parlamendiliikme Kelvin Hopkinsi (76), kelle pea kohal ripub seksuaalse süüdistuse vari.

Telegraphi uurimise käigus selgus, et mees oli saatnud sündsusetuid sõnumeid ning hõõrunud end pärast poliitilist üritust end vastu noort naist. Hopkinsi vastu esitas süüdistuse 27aastane Ava Etemadzadeh, kelle sõnul teavitas ta juhtunust ka parteid. Hoolimata kahtlustest kuuulutati Hopkins peatselt pärast seda variministriks.

Töölispartei peatas mehe volitsused siiski eile õhtul pärast seda, kui Telegraph oli esitanud neile päringu väidetava ahistamise kohta.

The Telegraphi valduses on ka Hopnkinsile palju pahandust toonud tekstsõnumi sisu. Väljaande andmeil kirjutas poliitik Etemadzadehile näiteks, et too on kaunis noor naine ning nimetas teda ligitõmbavaks. Lisaks kirjutas Hopkins, et mõni noor mees oleks temasugust tüdruksõpra omades õnnelik ja lisas: „... kui mina oleksin noor“.