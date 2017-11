Tundus, et ka Jõgisool hakkab enne valimisi väikeseid imesid juhtuma. Pärnu maantee Keila jõe silla kõrval löödi postid maasse, et üle jõe jalakakäijate sild ehitada. Poleks sellest ehk isegi aru saanud, kui veel kuu enne valimisi poleks külas kergliiklustee jaoks allkirju kogutud. Tegelikult on jalakäijate silla mõte olnud õhus juba kümmekond aastat. Et lõpuks ometi saaks maanteele ronimata ja suurt silda ületamata jõe teisele kaldale. Väga tore! Eriti kepikõnni harrastajatele.

Siis said valimised läbi ning hurraaga alustatud ehitusel on juba paar nädalat vaikus. Mis on juhtunud? Äkki on mõni töömees haigestunud. Või on materjali tarnimisega probleeme. Aga kuidas ma, lollike, ei taibanud! Vahepeal on olulisemad tööd-tegemised peale tulnud. Neljapäeval toimus Saue valla volikogu istung, kus päevakorra esimese punktina seisab kirjas: endistele volikogu esimeestele hüvitiste maksmine, 5. punktina vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine.

Kallis vallavanem või volikogu esimees, kui teil seal rahad jagatud, siis äkki jääb miskit piskut üle, et saaks ka selle silla lõpuni ehitatud.